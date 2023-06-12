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Haberler Yaşam Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:44

Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!

Şiddet mağduru Dilek Acu, evinin önüne barikat kurmak zorunda kaldı. 'Seni keseceğim diyor. Bu son röportajım olmasın. Ben bir ölü adayıyım' diye feryat eden genç kadın, yardım çağrısı yaptı.

Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!

İstanbul Eyüpsultan'da oturan kadın dehşeti yaşadı. Dilek Acu (41), 2009 yılında tanıştığı Ahmet Çelik ile dini nikah kıyarak evlendi. Çiftin bu birlikteliğinden 2010 yılında çocukları dünyaya geldi.

Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!

Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Çelik, iddiaya göre eşine hamileyken şiddet uygulamaya başladı. Defalarca şikayetçi olan Acu, tehditlerine dayanamayıp doğum yaptıktan sonra Çelik'ten ayrıldı.


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Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!

Bu süre zarfında Acu, Çelik'ten tekrar şikayetçi oldu. Yaklaşık 10 yıl sonra 2020 yılında işsiz kalan Acu, Çelik'in ailesinin yaşadığı evin karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazide, tek katlı bir ev yaparak kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!

Çelik kendisiyle tekrar evlenmek istedi. Çift tekrar birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Çelik, alkol kullandıktan sonra eşi ve kızına şiddet uyguladı. Kızını can güvenliği için çocuk esirgeme yurduna veren anne Acu, kendisi için de uzaklaştırma kararı talep etti. Yıllardır esir hayatı yaşadığını ifade eden Acu'nun evine taktırdığı kamera sistemi de Çelik tarafından parçalandı. Son olarak geçen hafta Dilek Acu'yu darbederek bıçakla kolunu çizdi. 9 Haziran'da uzaklaştırma kararı iptal edilen Acu, kendisini korumak için demir kapı yaptırdı, evinin önüne barikat kurdu. Acu, yıllardır yaşadığı kabus dolu günleri anlatarak, Çelik'in ceza almasını talep etti.


Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!

"KAPIMDA BIÇAK BİLİYOR, 'SENİ KESECEĞİM' DİYOR"
Dilek Acu, yıllardır şiddete maruz kaldığını belirterek, "2009 tarihinde Ahmet Çelik ile tanıştık. Kendisi bana resmi nikah yapmadı. Dini nikah ile birlikte yaşamaya devam ettik. Bir sene dolduktan sonra ben hamile kaldım. Daha sonra ben alkolik olduğunu öğrendim. Hamileyken şiddete uğradım, sabrettim. Çocuğum doğduktan sonra bir bakıcıya bırakırım kendim çalışırım diye düşündüm. Çocuğum doğduktan sonra birkaç ay daha birlikte yaşadık, sonra ayrıldım. Yıllar sonra ben, pandemi döneminde işsiz kaldım. İşsiz kalınca ailesinin evine yakın bir yerde depo gibi bir alanım vardı, tapusu olmayan işgalci olarak olduğum.

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