Evinin önüne barikat kurdu: Seni keseceğim diyor!

"KAPIMDA BIÇAK BİLİYOR, 'SENİ KESECEĞİM' DİYOR"

Dilek Acu, yıllardır şiddete maruz kaldığını belirterek, "2009 tarihinde Ahmet Çelik ile tanıştık. Kendisi bana resmi nikah yapmadı. Dini nikah ile birlikte yaşamaya devam ettik. Bir sene dolduktan sonra ben hamile kaldım. Daha sonra ben alkolik olduğunu öğrendim. Hamileyken şiddete uğradım, sabrettim. Çocuğum doğduktan sonra bir bakıcıya bırakırım kendim çalışırım diye düşündüm. Çocuğum doğduktan sonra birkaç ay daha birlikte yaşadık, sonra ayrıldım. Yıllar sonra ben, pandemi döneminde işsiz kaldım. İşsiz kalınca ailesinin evine yakın bir yerde depo gibi bir alanım vardı, tapusu olmayan işgalci olarak olduğum.