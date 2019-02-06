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Evinin salonuna kendi serasını kurdu

fiyatlarının fahiş şekilde arttırılmasından rahatsızlık duyan berber, evinin salonunu seraya çevirerek yüzlerce bardağa tohum ekti.Şimdi, 900'ün üzerinde fidesinden sebze toplayacağı zamanı iple çekiyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 06.02.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 18:36
Evinin salonuna kendi serasını kurdu

'ta berberlik yapan Harun Altınsoylu, fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi.

Evinin salonuna kendi serasını kurdu

Onikişubat ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk babası Harun Altınsoylu, son zamanlarda fiyatlarının artması üzerine sebzeleri kendi evinde yetiştirmeye karar verdi.

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Evinin salonuna kendi serasını kurdu

Apartmanda yaşayan Altınsoylu, bahçesi olmadığı için 600 lira harcayarak evin salonunu seraya dönüştürdü.

Evinin salonuna kendi serasını kurdu

Bin 42 tane pet bardağa domates, salatalık, biber ve kornişon tohumları eken Altınsoylu, kurmasının sebebinin artan fiyatları olduğunu ifade etti.

Evinin salonuna kendi serasını kurdu

Biberi en son 12 liraya, domatesi de 7 liraya aldığını belirten Altınsoylu, "Bu yıl ve meyve fiyatlarının atışından dolayı böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Bin 42 tohum ektik ve yaklaşık 900 fidemiz oldu, yüzde 85- 90 oranında sonuç aldık. Bunları yetiştirirken tek başıma yetiştirmedim" diye konuştu.

Evinin salonuna kendi serasını kurdu

Serayı kurarken ziraat mühendisi arkadaşlarından ve üniversite öğrencilerden destek aldığını belirten Harun Altınsoylu, en büyük destekçisinin eşi Fatmagül Altınsoylu olduğunu söyledi.

Evinin salonuna kendi serasını kurdu

Altınsoylu şöyle konuştu: Burası evimizin salonu. Eşim naif bir insan olduğu için ilk başta olur mu öyle şey diye sordu önce, sonra 'Sen yaptıktan sonra güzel yaparsın zaten' dedi sağ olsun.

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