Biberi en son 12 liraya, domatesi de 7 liraya aldığını belirten Altınsoylu, "Bu yıl sebze ve meyve fiyatlarının atışından dolayı böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Bin 42 tohum ektik ve yaklaşık 900 fidemiz oldu, yüzde 85- 90 oranında sonuç aldık. Bunları yetiştirirken tek başıma yetiştirmedim" diye konuştu.