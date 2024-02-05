Evler tamam anahtar bekleniyor! "Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu"

3 ARTI 1 EV AHIR VE 1 DÖNÜM BAHÇE

Adıyaman'da yapılacak toplam 23 bin 640 köy evinin 6 bin 290'ının ihalesi yapılarak inşaat süreci başladı. Toplam 5 farklı tip halinde yapılan köy evleri brüt 140, 142, 143, 146, 153 metrekare, 3+1 olarak inşa ediliyor.