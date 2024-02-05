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Haberler Yaşam Evler tamam anahtar bekleniyor! "Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu"
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:22

Evler tamam anahtar bekleniyor! "Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu"

6 Şubat depremlerinin en çok hasara neden olduğu Adıyaman'da, depremzede köylüler yeni köy evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Merkeze bağlı Akpınar köyüne 90 tane yeni köy evi yapıldı. İnşaatı tamamlanan evleri teslim alacak köylüler anahtarlarını alacakları günü bekliyor. Köy muhtarı Mehmet Ziyaeddin Şahin; "Köyümüzde 47 canımızı kaybettik. 120 bağımsız birim yıkıldı. Şimdi köyümüzün üst kısmına yeni köy evlerimiz yapıldı. Köylüler hemen her gün gelip evleri geziyorlar. Heyecanla anahtarlarımızı alacağımız günü bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu, 1. yılımızda bize evlerimizi veriyor." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
Evler tamam anahtar bekleniyor! Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından, vatandaşın barınma sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen devlet, bir taraftan kent merkezlerinde deprem konutlarını diğer taraftan köylerde köy evlerinin yapımını sürdürüyor.

Evler tamam anahtar bekleniyor! Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut eliyle depremzedelere sıcak bir yuva kurmak için çalışmalar sürüyor.

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Evler tamam anahtar bekleniyor! Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu

3 ARTI 1 EV AHIR VE 1 DÖNÜM BAHÇE

Adıyaman'da yapılacak toplam 23 bin 640 köy evinin 6 bin 290'ının ihalesi yapılarak inşaat süreci başladı. Toplam 5 farklı tip halinde yapılan köy evleri brüt 140, 142, 143, 146, 153 metrekare, 3+1 olarak inşa ediliyor.

Evler tamam anahtar bekleniyor! Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu

Köy evlerinin yanında köylerde ahırı yıkılan üreticilere ahır da yapılacak. Ayrıca her evin yanında 1 dönüme yakında bahçesi bulunuyor.

Evler tamam anahtar bekleniyor! Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu

Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyünde evi yıkılan ve hasar gören hak sahipleri için başlatılan köy evlerinden tamamı yapıldı.

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