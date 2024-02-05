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Evler tamam anahtar bekleniyor! "Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu"
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:22
Evler tamam anahtar bekleniyor! "Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu"
6 Şubat depremlerinin en çok hasara neden olduğu Adıyaman'da, depremzede köylüler yeni köy evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Merkeze bağlı Akpınar köyüne 90 tane yeni köy evi yapıldı. İnşaatı tamamlanan evleri teslim alacak köylüler anahtarlarını alacakları günü bekliyor. Köy muhtarı Mehmet Ziyaeddin Şahin; "Köyümüzde 47 canımızı kaybettik. 120 bağımsız birim yıkıldı. Şimdi köyümüzün üst kısmına yeni köy evlerimiz yapıldı. Köylüler hemen her gün gelip evleri geziyorlar. Heyecanla anahtarlarımızı alacağımız günü bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu, 1. yılımızda bize evlerimizi veriyor." ifadelerini kullandı.