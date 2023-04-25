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Haberler Yaşam Evli kadın WhatsApp mesajıyla yıkıldı: "Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor"
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:24

Evli kadın WhatsApp mesajıyla yıkıldı: "Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor"

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan cinsten bir aldatma olayı yaşandı. 11 yıldır kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünen Gönül G., WhatsApp'tan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Hem de mesajı atan, eşinin sevgilisiydi: "Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor". İşte haberin ayrıntıları...

ARZU KAYA
Evli kadın WhatsApp mesajıyla yıkıldı: Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gönül G. mutlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünüyordu. Ta ki eşi Serdar G'nin kendisini aldattığını öğrenene kadar.

Evli kadın WhatsApp mesajıyla yıkıldı: Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor

11 yıllık eşinin kendisini aldattığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Öğrenme şekli ise filmlerde görülen cinsten.

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Evli kadın WhatsApp mesajıyla yıkıldı: Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor

"SENİN EVDEKİ ŞEREFSİZ HER GÜN BENİMLE OLUYOR"

33 yaşındaki Gönül G. bir gün telefonuna gelen WhatsApp mesajıyla sarsıldı. Mesajdaki kadın, eşinin kendisiyle ilişkisi olduğunu söyledi. "Senin evdeki şerefsiz benimle oluyor, seni kötüledi.

Evli kadın WhatsApp mesajıyla yıkıldı: Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor

"ŞEREFİN YOK"

Şerefin yok. Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor" dedi. Eşiyle güzel vakit geçirdiğini ve karısını sevmeyip kendisiyle daha iyi vakit geçirdiğini de ekledi.

Evli kadın WhatsApp mesajıyla yıkıldı: Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor

Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın yaşadığı şokla birlikte savcılığın yolunu tuttu.

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