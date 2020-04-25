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kimdir? Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne

TV8 ekranlarının sevilen yarışması 2020 sezonunda da tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışmacılar, Survivor'da sergiledikleri performanslar ile birlikte yaptıkları konuşmalar ve magazinsel yönleri ile de izleyenlerin dikkatini çekiyor. de en çok araştırılan yarışmacılar arasında yer alıyor. Evrim Keklik kimdir sorusunun yanıtını araştıran izleyiciler aynı zamanda Evrim Keklik'in yaşı ve gerçek hayattaki mesleğini merak ediyorlar. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik kimdir ve kaç yaşında? İşte Evrim Keklik'in memleketi ve yarışmacı hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:41
Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne

Türkiye'nin sevilen yarışması hem yarışmacıları hem de zorlu parkurları ile yarışma formatıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında en çok dikkat çeken isimlerden birisi de . İzleyenler, Evrim Keklik kimdir sorusunun yanıtını araştıyor. Survivor'da adaların birleşmesi sonrasında 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik durumunda. Yarışmada gösterdiği performanslar ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken yarışmacı, aynı zamanda voleybol geçmişi ile seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Hâl böyle olunca da Evrim Keklik'in hayatı ve özel hayatına yönelik bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, 'Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, ne öğretmeni ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

SURVİVOR EVRİM KEKLİK: KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan sevilen isim Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı hakkında bilgiler...

Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben , 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

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Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim

Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.

Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne

1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne
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Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne
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