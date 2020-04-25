Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim Keklik nereli kaç yaşında ve mesleği ne

Türkiye'nin sevilen yarışması Survivor hem yarışmacıları hem de zorlu parkurları ile yarışma formatıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Evrim Keklik. İzleyenler, Evrim Keklik kimdir sorusunun yanıtını araştıyor. Survivor'da adaların birleşmesi sonrasında 2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Programın yayınlandığı akşamlarda belirli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik durumunda. Yarışmada gösterdiği performanslar ve adadaki diyalogları ile dikkatleri çeken yarışmacı, aynı zamanda voleybol geçmişi ile seyircilerin dikkatinden kaçmıyor. Hâl böyle olunca da Evrim Keklik'in hayatı ve özel hayatına yönelik bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, 'Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, ne öğretmeni ve boyu kaç?' sorularının yanıtını arayanlar doğru yerdeler!

SURVİVOR EVRİM KEKLİK: KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan sevilen isim Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

İşte, Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik'in hayatı hakkında bilgiler...