Haberler
Yaşam
Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’nin sözleri Türkiye’yi ağlattı
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
10:02
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Adalete teslim olmak yerine cani annesi ile birlikte ABD'ye kaçtı. Türkiye'nin konuştuğu kazanın üzerinden 50 gün geçerken, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Kaza haberini dayısından aldığını söyleyen Şükriye Aci, hala yas tutamadıklarını ve adalet istediklerini açıkladı. Sözleri Türkiye'yi ağlattı.