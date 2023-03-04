EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

Milyonların beklediği EYT yasası resmen yürürlüğe girdi. Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş bu yasa sayesinde emekli olacak. Bu noktada başvurular e-Devlet aracılığı ile ve SGK dairelerince alınıyor. Öte yandan "EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi belgelergerekiyor?" soruları yanıt arıyor. Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edeceği kaydedilirken detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi belgeler gerekiyor? İşte o detaylar.