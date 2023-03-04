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Haberler Yaşam EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları
Giriş Tarihi: 04.03.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 08:07

EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

Milyonların beklediği EYT yasası resmen yürürlüğe girdi. Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş bu yasa sayesinde emekli olacak. Bu noktada başvurular e-Devlet aracılığı ile ve SGK dairelerince alınıyor. Öte yandan "EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi belgelergerekiyor?" soruları yanıt arıyor. Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edeceği kaydedilirken detaylar araştırma konusu haline geldi. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi belgeler gerekiyor? İşte o detaylar.

EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme detayları bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla emeklilik başvurusunu gerçekleştirebildiği gibi SGK binaları da bu süreçte oldukça yoğun bir mesaiye başladı. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi bekler gerekiyor? İşte EYT başvuru ekranı ile tüm detaylar.

EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak edilıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.

EYT Resmi gazetede yayınlandı! Başkan Erdoğan imzaladı! İşte 2023 EYT şartları ve başvuru süreci | Video

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EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

EYT BAŞVURU İŞLEMİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ...

  1. Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak
  2. Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek
  3. Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek
  4. Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak
  5. Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.

EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

Emeklilikte yaşa takılanların büyük çoğunluğu yüzde 85'in üzerinde SSK'lı olarak dikkat çekiyor. Birçok EYT'li emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek istiyor. EYT başvuru işlemi nasıl yapılacak? EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek.

EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

EMEKLİLİK İÇİN EYT BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet'ten yapabilir:

  1. turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.
  2. Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.
  3. Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.
  4. Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.
  5. SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.
  6. T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.
  7. İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.
  8. Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.
  9. BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

    SGK EYT Başvurusu videolu anlatım! E Devlet ile EYT başvurusu nasıl yapılır? | Video

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