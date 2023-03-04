EYT BAŞVURU EKRANI AÇILDI! SGK ve e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2023 emeklilik başvurusu ve şartları

EYT BAŞVURU İŞLEMİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ...

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.