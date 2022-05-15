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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri
Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 12:38

EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

EYT son dakika gelişmeleri emekli olmak için bekleyen birçok vatandaşın gündemindeki en önemli konu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkacak mı? sorusuna geçtiğimiz yıldan bu yana yanıt arıyor. Gündemde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamaları takip ediliyor. Kısaca emekli olmak için bekleyen ancak yaş haddine takılan vatandaşları kapsayan yasa üzerine çalışmalar yürütülüyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte 15 Mayıs bugün EYT son durum…

EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

EYT yasası ne zaman çıkacak? sorusu uzun bir süredir gündemde. Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e dönerken Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri yakın mercek altına alındı. 3600 ek gösterge, emekli zammı ve yaş haddine takılan emekli adayları bakanlığın çalışma takvimi içerisinde yer alıyor. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte 15 Mayıs bugün EYT durum ile yeni açıklamalar…

EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

EYT SON DAKİKA HABERLERİ

Bir süredir yanıt bekleyen EYT yasası ne zaman çıkacak? sorusu Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında konuştuğu canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanların yakın tarihte gündemde olmadığını söyleyen Bilgin, ek göstergenin öncelikli olduğunu dile getirmişti. Ancak yaptığı son açıklamayla EYT son durum hakkında yeşil ışık yaktı.

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EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" diye konuştu.

EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

Buna göre EYT yasası için yakın tarihli bir çalışmanın söz konusu olabileceği düşünülüyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde EYT çözümü hakkında 6 adımlı bir plan sunulmuştu.

EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

EYT İÇİN 6 ADIMLI ÇÖZÜM!

EYT çözümünde 6 adımlı yol haritası belirlendi. Yakın zamanda çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, şu çalışma adımlarının ardından yeni düzenlemeyi karşılayacak:

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