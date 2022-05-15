Haberler Yaşam EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 12:38

EYT SON DURUM 2022 II EYT yasası ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 15 Mayıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

EYT son dakika gelişmeleri emekli olmak için bekleyen birçok vatandaşın gündemindeki en önemli konu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkacak mı? sorusuna geçtiğimiz yıldan bu yana yanıt arıyor. Gündemde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamaları takip ediliyor. Kısaca emekli olmak için bekleyen ancak yaş haddine takılan vatandaşları kapsayan yasa üzerine çalışmalar yürütülüyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte 15 Mayıs bugün EYT son durum…