EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Güncel emekli maaşı banka promosyonu ödemeleri EYT ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanların uzun süredir beklediği EYT düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. Yasa ile prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emeklilik hakkı elde etti. EYT'lilerin ilk maaşları için Nisan ayı işaret edilirken gözler EYT emekli promosyonu ödemelerine çevrildi. Müşteri kazanmak isteyen bankalar, şimdi de 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaş için promosyon yarışına girecek. Peki, EYT'liler ne kadar emekli maaşı promosyonu alacak, hangi banka kaç TL veriyor? İşte, 2023 EYT banka promosyonu ücretleri son durum.