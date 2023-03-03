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Haberler Yaşam EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 12:09

EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT emekli maaşı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile beraber emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş, ilk maaşlarını Nisan ayında alacak. Bu noktada yeni müşterileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, EYT'lilere özel emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL? İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT'liler için güncel emekli promosyonu ücretleri sorgulama…

EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Güncel emekli maaşı banka promosyonu ödemeleri EYT ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılanların uzun süredir beklediği EYT düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. Yasa ile prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emeklilik hakkı elde etti. EYT'lilerin ilk maaşları için Nisan ayı işaret edilirken gözler EYT emekli promosyonu ödemelerine çevrildi. Müşteri kazanmak isteyen bankalar, şimdi de 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaş için promosyon yarışına girecek. Peki, EYT'liler ne kadar emekli maaşı promosyonu alacak, hangi banka kaç TL veriyor? İşte, 2023 EYT banka promosyonu ücretleri son durum.

EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT SON DAKİKA HABERİ: YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.

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EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Buna göre maaşların Nisan ayında yatması bekleniyor!

EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK

EYT'li maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

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