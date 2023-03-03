EYT emekli promosyonu ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT emekli maaşı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile beraber emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş, ilk maaşlarını Nisan ayında alacak. Bu noktada yeni müşterileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, EYT'lilere özel emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL? İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT'liler için güncel emekli promosyonu ücretleri sorgulama…