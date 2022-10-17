Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 20:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 20:46

EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

EYT meselesi son dönemde ülke gündeminin önde gelen konuları arasında yer alıyor. Konunun çözüme kavuşulmasına yönelik yürütülen çalışmalarda sona gelinirken öte yandan "2022 EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, staj başlangıç sayılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Staj konusuyla ilgili son olarak Bakan Bilgin açıklamasında gidermişti. Bu açıklamada "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." İfadeleri kullanılmıştı. Peki, EYT yasası son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Özellikle de staj konusunda maduriyet yaşayan kişiler emeklilikte yaşa takılanlar için çıkacak yasayla beraber stajın başlangıç olarak sayılıp sayılmayacağını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların aklındaki soru işaretlerine yanıt verdi. Peki, 2022 EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte EYT yasası şartları ve tüm detaylar.

EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

EYT HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA BAKAN BİLGİN'DEN

EYT ile ilgili Bilgin, "Çok konuşulan, birçok insanın da merak ettiği EYT meselesi var. Onu çözeceğiz. Türkiye zorlu ekonomik şartlar içerisinde çalışanlarını olumsuz tablo karşısında koruyacak sosyal politika uygulamalarıyla topluma gerekli desteği sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

EYT SON DURUM

EYT'nin uygulamaya gireceği tarihi de açıklayan Bakan Bilgin, şöyle konuştu:

*Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz.

*Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.

EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

*Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. 'Niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak.

*Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz.

EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

Başvuru öncesi sosyal güvenlik sistemi üzerinde hatalı olan işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin borçlanması büyük önem taşıyor. Prim, yıl şartı, yaş sınırı hesaplanırken, çalışılan yıllar, çalışma süreleri aylık üzerinde etkili olacak. Sigortalılığa başlangıç tarihinden önce askerlik yapanlar bu süreyi borçlanmayla emeklilik yaşını ve gününü öne çekebilecek.

SON DAKİKA