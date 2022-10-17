EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

EYT SON DURUM

EYT'nin uygulamaya gireceği tarihi de açıklayan Bakan Bilgin, şöyle konuştu:

*Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz.

*Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.