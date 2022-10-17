EYT İÇİN TARİH NETLEŞTİ! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

EYT meselesi son dönemde ülke gündeminin önde gelen konuları arasında yer alıyor. Konunun çözüme kavuşulmasına yönelik yürütülen çalışmalarda sona gelinirken öte yandan "2022 EYT yasası son durum nedir, kimleri kapsıyor, staj başlangıç sayılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Staj konusuyla ilgili son olarak Bakan Bilgin açıklamasında gidermişti. Bu açıklamada "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." İfadeleri kullanılmıştı. Peki, EYT yasası son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte detaylar.