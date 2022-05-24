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Haberler Yaşam EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:36

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili EYT son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Memurların ek gösterge sorunun çözüme kavuşmasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Çalışmaları süren EYT düzenlemesi 5 adımlı rota ile ortaya çıkacak. Öte yandan kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıkıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 24 Mayıs 2022 EYT son dakika gelişmeleri bugün var mı? İşte EYT çalışmalarında gelinen son durum

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022

EYT ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor sorusu son günlerde yanıt arıyor. Hükümetten yapılan açıklamalar sonrası yasanın çıkacağı tarih ile ilgili ümitler yeşeriyor. Emekli ve memur zammı için 4 Temmuz kritik tarih olarak öne çıkarken Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasanın çıkmasını bekliyor. EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 24 Mayıs 2022 EYT son dakika gelişmeleri bugün var mı?

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022

EYT SON DAKİKA HABERİ | YAZ DÖNEMİNDE EYT ÇALIŞMASI HIZ KAZANACAK

3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınacakken, yaz döneminde sözleşmeli memurlara yeni haklar ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar hız kazanacak.

EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.

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EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022

HAZIRLIKLAR NASIL İLERLEYECEK?

3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022

EYT'DE YENİ REÇETE: ERKEKLERDE 9.000, KADINLARDA 7.200 GÜN

EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

EYT NEDİR, KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022
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