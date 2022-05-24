EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri bugün 24 Mayıs 2022

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili EYT son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Memurların ek gösterge sorunun çözüme kavuşmasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Çalışmaları süren EYT düzenlemesi 5 adımlı rota ile ortaya çıkacak. Öte yandan kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıkıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? 24 Mayıs 2022 EYT son dakika gelişmeleri bugün var mı? İşte EYT çalışmalarında gelinen son durum