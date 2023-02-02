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Haberler Yaşam EYT prim günü hesaplama tablosu 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için son viraj! EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama
Giriş Tarihi: 02.02.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 17:11

EYT prim günü hesaplama tablosu 2023: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için son viraj! EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama

EYT prim gün sayısı, sigortalılık süresi, kadın ve erkek şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için sona yaklaşıldı. 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Söz konusu düzenleme ile sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkes emeklilik hakkı kazanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde kanun teklifi maddelerini açıklamıştı. Kadın ve erkekte yaş ve prim gününün farklılık göstermesi nedeniyle EYT prim günü tablosu araştırmaları hız kazandı. Peki, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

EYT PRİM GÜNÜ TABLOSU 2023: Kadın ve erkek EYT şartları neler, prim günü hesaplama nasıl yapılır? EYT prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT prim günü şartı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Yasalaşma süreci tüm hızıyla devam ederken erkek-kadın EYT şartları ve kapsamı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları ile netliğe kavuştu. Bu gelişme sonrası emekli olmayı bekleyen kişiler, EYT prim gün sayısı hesaplama işlemlerine başladı. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemleri SGK'nın hazırladığı tabloyla kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, Emeklilik için prim günü kaç olmalı? İşte, EYT son dakika gelişmeleri ile erkek/kadın EYT primi günü hesaplama tablosu…

EYT PRİM GÜNÜ TABLOSU 2023: Kadın ve erkek EYT şartları neler, prim günü hesaplama nasıl yapılır? EYT prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI!

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesinde son viraja girildi. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı sağlayacak kanun teklifi, 2 Şubat 2023 Perşembe günü bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Görüşmelerde ilgili bakanlıkların, işçi ve işveren kuruluşlarının dernek ve platformlarından da temsilciler olacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirilecek.

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EYT PRİM GÜNÜ TABLOSU 2023: Kadın ve erkek EYT şartları neler, prim günü hesaplama nasıl yapılır? EYT prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT kanun teklifi maddeleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

EYT PRİM GÜNÜ TABLOSU 2023: Kadın ve erkek EYT şartları neler, prim günü hesaplama nasıl yapılır? EYT prim gün sayısı sorgulama ekranı

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

EYT PRİM GÜNÜ TABLOSU 2023: Kadın ve erkek EYT şartları neler, prim günü hesaplama nasıl yapılır? EYT prim gün sayısı sorgulama ekranı

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

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