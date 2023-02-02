EYT prim gün sayısı, sigortalılık süresi, kadın ve erkek şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için sona yaklaşıldı. 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Söz konusu düzenleme ile sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkes emeklilik hakkı kazanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde kanun teklifi maddelerini açıklamıştı. Kadın ve erkekte yaş ve prim gününün farklılık göstermesi nedeniyle EYT prim günü tablosu araştırmaları hız kazandı. Peki, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…