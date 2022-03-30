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Haberler Yaşam EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 30.03.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 18:50

EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası konusundaki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Masada çeşitli formüllerin yer aldığı EYT için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilen konuda son adımlara gelindi. Milyonlarca vatandaş "EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak" sorularına yanıt arıyor. Bir süredir medya gündemini meşgul eden yasa hakkında "EYT nedir" sorusu da tüm ülkenin ilgisini çekmiş durumda. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun son dakika açıklamaları sürecin seyrini değiştirmiş durumda. Peki, 2022 EYT yasası çıkar mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT son durum

EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT yasası bir süredir ilgiyle takip edilen konulardan biri. Milyonlar emeklilikte yaşa takılan vatandaş, EYT son dakika gelişmelerini yakın merceğe almış durumda. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ve 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika açıklamasının ardından "EYT yasası çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" soruları yanıt arıyor. Masadaki formüllerin görüşüldüğü EYT yasasında son düzlüğe girildi. Peki, EYT yasası nedir, çıkar mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte son durum…

EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT SON DURUM GELİŞMELERİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu konuşmasında; "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Akbaşoğlu, ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

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EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT konusunda çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek.

Burada emeklilik için belli başlı şart bulunuyor.

Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak.

EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Prim günü eksik olan kişiler için ise borçlanma imkanı sunulacak. Erkekler askerlik günlerinin tamamını borçlanırken, kadınlar ise sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için borçlanma yapabilir ve 2160 gün kazanabilir.

Öte yandan kısmi emeklilik formülü de bulunuyor.

EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar.

Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

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