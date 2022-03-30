Haberler Yaşam EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 30.03.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 18:50

EYT Son Dakika Gelişmeleri 30 Mart 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası konusundaki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Masada çeşitli formüllerin yer aldığı EYT için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilen konuda son adımlara gelindi. Milyonlarca vatandaş "EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak" sorularına yanıt arıyor. Bir süredir medya gündemini meşgul eden yasa hakkında "EYT nedir" sorusu da tüm ülkenin ilgisini çekmiş durumda. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun son dakika açıklamaları sürecin seyrini değiştirmiş durumda. Peki, 2022 EYT yasası çıkar mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT son durum…