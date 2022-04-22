EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından EYT son dakika açıklaması geldi. Emekli olmak için gelecek haberleri takip eden vatandaşlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Bilgin "Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok." Dedi. Peki 22 Nisan 2022 EYT son dakika gelişmesi bugün var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? İşte son durum