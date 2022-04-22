EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

EYT SON DAKİKA BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

"Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok."

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

Bu noktada sadece SSK`lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.