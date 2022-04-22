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Haberler Yaşam EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:40

EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından EYT son dakika açıklaması geldi. Emekli olmak için gelecek haberleri takip eden vatandaşlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Bilgin "Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok." Dedi. Peki 22 Nisan 2022 EYT son dakika gelişmesi bugün var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? İşte son durum

EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika gelişmeleri ile ilgili yeni açıklamalar bugünde milyonların gündeminde yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. EYT konusunda çeşitli formüller masada. Peki 22 Nisan 2022 EYT son dakika gelişmesi ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

EYT SON DAKİKA BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

"Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok."

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

Bu noktada sadece SSK`lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

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EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?

EYT İÇİN ÇÖZÜM

EYT çözümünde 6 adımlı yol haritası belirlendi. 2022 yılı içerisinde çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, bu adımların ardından yeni düzenlemeyi karşılayacak:

1. Kapsam belirlenecek

2. Emeklilik şartları tespit edilecek

3. Mali boyutu hesaplanacak

4. Maaş hesabı yapılacak

5. Uygulama biçimi tespit edilecek

6. Taslak yazılıp karar alınacak

EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
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EYT son dakika gelişmesi 22 Nisan 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
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