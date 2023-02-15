EYT son dakika haberleri: EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, son durum ne? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depremi ardından Meclis çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi süreci de uzamış oldu. EYT ne oldu, son durum ne, iptal mi soruları gündemdeki yerini aldı. Son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi son adımda. Yaş şartının kaldırılmasıyla prim gün sayısı ile değerlendirilen Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları netleşti. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…