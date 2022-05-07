Haberler Yaşam EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Giriş Tarihi: 07.05.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 10:55

EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Henüz planlama aşamasında olan bu yasa teklifi için 6 adımda çözüme gidilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Hükümet tarafından atılan adımlar yakından takip edilirken öte yandan "2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan teklif içerisinde kısmı emeklilik gibi ekstralar da yer alacak. Peki, Emeklilikte yaşa takılanlar için 2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...