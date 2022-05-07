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Haberler Yaşam EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 07.05.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 10:55

EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Henüz planlama aşamasında olan bu yasa teklifi için 6 adımda çözüme gidilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Hükümet tarafından atılan adımlar yakından takip edilirken öte yandan "2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan teklif içerisinde kısmı emeklilik gibi ekstralar da yer alacak. Peki, Emeklilikte yaşa takılanlar için 2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT yasası son dakika gelişmeleriyle bugün de milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili çeşitli formullerin de masada olduğu bilinirken bunlar; Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması gibi adımlar olacak. Peki, 2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? EYT yasası son durum ne? İşte konuya dair tüm detaylar...

EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

6 ADIMDA ÇÖZÜME GİDİLİYOR!

Bu yıl çözülmesi beklenen EYT yasası için 6 adımlı çözüm masası şöyle:

1. Kapsam belirlenecek

2. Emeklilik şartları tespit edilecek

3. Mali boyutu hesaplanacak

4. Maaş hesabı yapılacak

5. Uygulama biçimi tespit edilecek

6. Taslak yazılıp karar alınacak

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EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT ÇÖZÜM FORMÜLLERİ

EYT konusunda çeşitli formüller masada. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

EYT yasası son dakika 7 Mayıs 2022 bugün gelişmeleri: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999'de önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor.

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