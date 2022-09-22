EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT yasası ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu yasa ile primlerini tamamlamalarına rağmen yaşını bekleyen yaklaşık 5 milyon vatandaşa emeklilik yolu açılacak. Tek bir formül üzerinde durulduğu bilinen düzenleme ile ilgili olarak Bakan Bilgin, emeklilikte farklılaşmayı EYT ile çözeceklerini belirtip Aralık ayını işaret etti. Bu noktada ''EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, ilk maaş ne zaman verilecek?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 EYT ilk maaş tarihi ve düzenlemeye ilişkin son durum...