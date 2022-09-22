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Haberler Yaşam EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:19

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

EYT son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen EYT düzenlemesi ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılacak. Bu noktada prim ve sigortalılık sürelerini tamamlayıp yaşlarını bekleyen vatandaşlar, EYT yasası ile ilgili gelişmelere çevirdi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, EYT çözümü için tarih verdi. Peki, EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası son durum nedir, ilk maaş ne zaman? İşte 2022 EYT ilk maaş tarihi ile ilgili merak edilenler…

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT yasası ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu yasa ile primlerini tamamlamalarına rağmen yaşını bekleyen yaklaşık 5 milyon vatandaşa emeklilik yolu açılacak. Tek bir formül üzerinde durulduğu bilinen düzenleme ile ilgili olarak Bakan Bilgin, emeklilikte farklılaşmayı EYT ile çözeceklerini belirtip Aralık ayını işaret etti. Bu noktada ''EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, ilk maaş ne zaman verilecek?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 EYT ilk maaş tarihi ve düzenlemeye ilişkin son durum...

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

EYT YASASI ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. EYT düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde çalışma grubu kuruldu.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar, yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor

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EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını da kamuoyu ile paylaşmıştı.

Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması beklenirken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı merak ediliyor.

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.

Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek.

Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

FAZLA PRİM ETKİSİ

Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkileyecek.

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar ortaya çıkacak.

Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşı hesaplamasında kullanılacak.

3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.

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