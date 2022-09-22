EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLUYOR! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaş ne zaman, son durum nedir?

EYT son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen EYT düzenlemesi ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yolu açılacak. Bu noktada prim ve sigortalılık sürelerini tamamlayıp yaşlarını bekleyen vatandaşlar, EYT yasası ile ilgili gelişmelere çevirdi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, EYT çözümü için tarih verdi. Peki, EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası son durum nedir, ilk maaş ne zaman? İşte 2022 EYT ilk maaş tarihi ile ilgili merak edilenler…