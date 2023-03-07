Haberler Yaşam EYT’lilere Ramazan'da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 11:10

EYT’lilere Ramazan'da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gündeme gelen bir konu da Ramazan ayının sonunda verilecek olan emekli bayram ikramiyesi oldu. Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Bu kapsamda 2 milyon 250 bin kişi "EYT'lilere emekli bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT'lilere emekli bayram ikramiyesi müjdesinin detayları.