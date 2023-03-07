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Haberler Yaşam EYT’lilere Ramazan'da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 11:10

EYT’lilere Ramazan'da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gündeme gelen bir konu da Ramazan ayının sonunda verilecek olan emekli bayram ikramiyesi oldu. Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. Bu kapsamda 2 milyon 250 bin kişi "EYT'lilere emekli bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT'lilere emekli bayram ikramiyesi müjdesinin detayları.

EYT’lilere Ramazan’da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

Ramazan ayına oldukça kısa bir süre kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa teklifinin yasalaşmasıyla beraber ise bu kapsamda emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar "EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ücret Ramazan ve Kurban Bayramlarından 1 hafta kadar önce hesaplara yatırılıyor. Emekli olmaya hak kazanan binlerce EYT'li bayramda ikramiye alıp almayacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? İşte o detaylar…

EYT’lilere Ramazan’da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.

Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.

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EYT’lilere Ramazan’da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

EYT’lilere Ramazan’da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

EYT’lilere Ramazan’da bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? EYT emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine dönük bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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