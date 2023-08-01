Haberler Yaşam Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:18

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

"El Nino" sıcak hava dalgasının ardından Türkiye, şimdi de Afrika'dan gelen "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının etkisi altına girecek. Yüksek sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren etkili olması beklenirken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Afrika'dan gelen sıcaklıklarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hafta sonu sıcaklığın 35 derece civarında olacağını söyleyen Adil Tek, sıcak hava dalgasının toplamda 4 gün boyunca etkili olmasını beklediklerini ifade etti. Uzman isim ayrıca, sıcaklıkların "pik" noktasına ulaşacağı tarihi de açıkladı. İşte detaylar...