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Haberler Yaşam Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 18:18

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

"El Nino" sıcak hava dalgasının ardından Türkiye, şimdi de Afrika'dan gelen "Eyyam-ı bahur" sıcaklıklarının etkisi altına girecek. Yüksek sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren etkili olması beklenirken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Afrika'dan gelen sıcaklıklarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hafta sonu sıcaklığın 35 derece civarında olacağını söyleyen Adil Tek, sıcak hava dalgasının toplamda 4 gün boyunca etkili olmasını beklediklerini ifade etti. Uzman isim ayrıca, sıcaklıkların "pik" noktasına ulaşacağı tarihi de açıkladı. İşte detaylar...

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

Dünya bu yaz "El Nino" sıcak hava dalgasının etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla boğuşurken, Türkiye şimdi de Kuzey Afrika'dan gelen "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da Eyyam-ı Bahur'un ne zaman başlayacağını ve hangi tarihte pik noktasına ulaşacağını açıkladı. İşte detaylar...

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK YÜKSELECEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, AA muhabirine Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

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Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

O TARİHE DİKKAT ÇEKTİ: PİK NOKTASINA ULAŞACAK

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzmanlar o tarihe dikkat çekti: Pik noktasına ulaşacak...

Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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