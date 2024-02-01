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Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu
Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
20:37
Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter & Gamble (P&G) fabrikasında yaşanan rehine krizi, bölgede büyük bir hareketliliğe neden oldu. Çalışanları esir alan kişi ile yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadı. Güvenlik güçleri rehineleri güvenle kurtarmak için titiz bir çalışma yürütürken, saatlerdir yaşanan rehine krizinin sorumlusunun kimliği tespit edildi.