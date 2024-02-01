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Haberler Yaşam Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu
Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 20:37

Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter & Gamble (P&G) fabrikasında yaşanan rehine krizi, bölgede büyük bir hareketliliğe neden oldu. Çalışanları esir alan kişi ile yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadı. Güvenlik güçleri rehineleri güvenle kurtarmak için titiz bir çalışma yürütürken, saatlerdir yaşanan rehine krizinin sorumlusunun kimliği tespit edildi.

ABBAS ÇAKAR
Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi üzerinde yer alan ve temizlik ile kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada saat 14:40 sularında başlayan rehine krizi devam ediyor.

Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan saatlerdir yaşanan rehine krizine neden olan kişinin kimliği de belirlendi. Çalışanları rehin alan kişinin Gebze'de dekorasyon işleri yapan İ.Y. olduğu öğrenildi.

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Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu

ÇİTLERDEN GİRDİ

Edinilen bilgi ve iddialara göre; olay saat 14.40 sularında gerçekleşti. Şüphelinin fabrikaya çitlerden atlayarak girdiği ve ardından işçileri rehin aldığı öğrenildi.

Rehine durumunun bildirilmesi üzerine, bölgeye özel harekat polisleri dahil olmak üzere, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu

Güvenlik güçleri, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, olayın çözümü için çalışmalara başladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi alarak olay yerinden ayrıldı.

Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu

CANLI YAYINDA DOĞUM GÜNÜ

Rehine krizi yaşanırken, sosyal medyada canlı olarak yayınlanan görüntülerde, rehin alınan işçilerin sakin bir şekilde oturdukları ve aralarında kadınların da bulunduğu görüldü.

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