Fabrikayı bastı, 7 kişiyi esir aldı! Kimliği belli oldu

ÇİTLERDEN GİRDİ

Edinilen bilgi ve iddialara göre; olay saat 14.40 sularında gerçekleşti. Şüphelinin fabrikaya çitlerden atlayarak girdiği ve ardından işçileri rehin aldığı öğrenildi.

Rehine durumunun bildirilmesi üzerine, bölgeye özel harekat polisleri dahil olmak üzere, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.