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Haberler Yaşam FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 17:08

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Facebook ve Instagram çöktü mü, neden yavaşladı soruları gündemdeki yerini aldı. Bazı sosyal medya platformlarında yavaşlama olduğu belirtiliyor. Kullanıcılardan bazıları Facebook ve Instagram'a giriş yaparken sorunla karşılaştıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Facebook ve Instagram'da yavaşlama sorununun ne zaman düzeleceğini merak edenler ise bu noktadaa ''Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 8 Şubat 2023 Sosyal medya çöktü mü sorusunun yanıtı ve Instagram - Facebook erişim sorunu ile ilgili son durum.

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Facebook ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, İnternet neden yavaşladı soruları yanıt arıyor. 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 16.00'da Facebook ve Instagram gibi bazı sosyal medya platformlarında erişim sorunu başladı. Sorunun ne zaman düzeleceğini merak ededen kullanıcılar, konu ile ilgili yapılacak resmi açıklamalara kilitlendi. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya çöktü mü sorusunun yanıt ve konu hakkında detaylar...

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Şu an Türkiye genelinde bazı sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle Twitter ve Tiktok kullanıcıları, uygulamaların yavaşladığını belirten paylaşımlar yapıyor.

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FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Ancak erişim sorunu ile ilgili Facebook, Instagram, Twitter ve Tiktok'tan resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

TWİTTER UYGULAMASI MOBİLDE VE MASAÜSTÜNDE HATA VERİYOR!

Söz konusu problemin hem masaüstü hem mobil sürümde yaşandığı, bazı GSM operatörleri ile Twitter'a giriş sağlandığı belirtiliyor.

Yerel ağ (WIFI) ile bağlanmak isteyen vatandaşlar ise Twitter'a erişmekte sıkıntı yaşıyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

SOSYAL MEDYA ERİŞİM SORUNU - FACEBOOK VE INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 16.20 sularında başlayan Twitter, Tiktok, Instagram, Facebook erişim sorununun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal medya erişim sorunu bittiğinde veya konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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