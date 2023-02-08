Haberler Yaşam FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 17:08

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 8 Şubat 2023 Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Facebook ve Instagram çöktü mü, neden yavaşladı soruları gündemdeki yerini aldı. Bazı sosyal medya platformlarında yavaşlama olduğu belirtiliyor. Kullanıcılardan bazıları Facebook ve Instagram'a giriş yaparken sorunla karşılaştıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Facebook ve Instagram'da yavaşlama sorununun ne zaman düzeleceğini merak edenler ise bu noktadaa ''Instagram ve Facebook çöktü mü, neden yavaşladı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 8 Şubat 2023 Sosyal medya çöktü mü sorusunun yanıtı ve Instagram - Facebook erişim sorunu ile ilgili son durum.