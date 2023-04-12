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Haberler Yaşam FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 12:00

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?

Evlilik kredisi şartları, vade sayısı, tutarı gibi detayları ile araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu. Beyannamede yer alan maddelerden biri de yeni evlenecek genç çiftlere devlet destekli faizsiz kredi oldu. Bu gelişme sonrası evlilik hazırlığında olan çiftler ''Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, vade sayısı kaç olacak, kimler başvurabilir?'' sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamada, verilecek kredi desteğinin 2 yıl geri ödemesiz olacağı belirtildi. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte, detaylar…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?

Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç, kimler başvurabilir sorularının yanıtları yeni evlenecek çiftler tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti seçim beyannamesi maddelerini tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan, 2023 seçim vaatleri kapsamında evlilikleri teşvik etmek amacıyla devlet destekli faizsiz kredi ödemesi yapılacağını duyurdu. Yeni evlenecek binlerce çift ise bu noktada "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, faizsiz evlilik kredisi şartları, vade sayısı ve tutarı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.

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