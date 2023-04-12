FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL olacak, vade sayısı kaç?

Evlilik kredisi şartları, vade sayısı, tutarı gibi detayları ile araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu. Beyannamede yer alan maddelerden biri de yeni evlenecek genç çiftlere devlet destekli faizsiz kredi oldu. Bu gelişme sonrası evlilik hazırlığında olan çiftler ''Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, vade sayısı kaç olacak, kimler başvurabilir?'' sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamada, verilecek kredi desteğinin 2 yıl geri ödemesiz olacağı belirtildi. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi banka veriyor? İşte, detaylar…