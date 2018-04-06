Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Kelliğe ve dişlerinin çıkmamasına neden olan, ender görülen bir genetik hastalığa sahip olan model Melanie Gaydos 'benzersiz' görünümüyle güzellik kavramını baştan yazıyor.
Giriş Tarihi: 06.04.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 10:50
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!