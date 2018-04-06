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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!

Kelliğe ve dişlerinin çıkmamasına neden olan, ender görülen bir genetik hastalığa sahip olan Melanie Gaydos 'benzersiz' görünümüyle güzellik kavramını baştan yazıyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 10:50
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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!

Melanie Gaydos, dişlerin çıkmasını, gözenekleri, kıkırdakları ve tırnakların büyümesini engelleyen ektodermal displazi adında ender görülen doğuştan genetik bir hastalığa sahip.

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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!

Yıllarca hastalığının belirtileriyle savaşan Melanie 26 yaşında ilk kez takma dişleriyle tıp programı The Doctors'a çıkmış. Fakat sekiz ay sonra program bitince dişleri takmayı bırakmış.

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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!

Miley Cyrus'un hayranları arasında yer aldığı Melanie, hastalığının ona rahatsızlık verip vermediği sorulduğunda "Hayır. Beni rahatsız etmiyor ve hiç de etmedi. Ettiyse de insanlar üzülmem için bir şey söylediğinde olmuştur" diyor.

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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!

İşte lik kavramını baştan yazan Melanie Gaydos'tan kareler...

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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
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Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Farklılığı şansı oldu...Ünlü markalar peşinden koşuyor!
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