HaberlerYaşamFatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:15Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 12:06
Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı
Çiftlik Bank davası sanıklarından 'Tosuncuk' ismiyle bilinen Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın emniyetin operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. İlk önce Mehmet Aydın'ın getirildiği Çiftlik Bank davasında, Aydın tutuklanmıştı. Daha sonra Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen ağabey Fatih Aydın da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıkların Türkiye'ye getirilme süreçleri de ortaya çıktı. Brezilya ve Uruguay'da bulunan kardeşlerin yaşamlarını mercek altına alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, ikiliyi gölge gibi takip etti. Şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcanan operasyonun detayları da ortaya çıktı. İşte Tosuncuk olayında son dakika gelişmeleri...