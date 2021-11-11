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Haberler Yaşam Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 12:06

Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı

Çiftlik Bank davası sanıklarından 'Tosuncuk' ismiyle bilinen Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın emniyetin operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. İlk önce Mehmet Aydın'ın getirildiği Çiftlik Bank davasında, Aydın tutuklanmıştı. Daha sonra Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen ağabey Fatih Aydın da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıkların Türkiye'ye getirilme süreçleri de ortaya çıktı. Brezilya ve Uruguay'da bulunan kardeşlerin yaşamlarını mercek altına alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, ikiliyi gölge gibi takip etti. Şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcanan operasyonun detayları da ortaya çıktı. İşte Tosuncuk olayında son dakika gelişmeleri...

AA
Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye’ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ı kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıktan sonra izini kaybettiren Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın yurt dışında olduklarının tespit edilmesi ve soruşturmanın uluslararası boyut kazanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) devreye girdi.

Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye’ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı

KOM bünyesinde oluşturulan özel ekip 2020'nin şubat ayından itibaren Aydın kardeşlerin izini sürmeye başladı. Açık kaynaklar ile mali istihbarat verilerini titizlikle inceleyen KOM polisleri, kardeşlerin Brezilya ve Uruguay'da olduğunu tespit etti.

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Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye’ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı

Her iki ülkedeki mevkidaşlarıyla irtibata geçen ekipler, kardeşlerin Türkiye'ye iade edilmesine kadar geçen süreçte bu iki ülkeye giderek yapılan çalışmalara katıldı.

Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye’ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı

Şüphelilerin bulunması muhtemel adresler ile irtibatta oldukları kişileri 10 bin kilometre uzaktan tespit eden ekipler, sık sık video konferans yöntemiyle görüştükleri mevkidaşlarıyla elindeki bilgileri paylaştı.

Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye’ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı

30 Ocak 2018'de Uruguay'a giriş kaydı bulunan Mehmet Aydın'ın bu ülkeden çıktığına dair bir kayıt bulunmadığı belirlendi. Brezilya ve Uruguay arasında kara sınır denetiminin yeterince etkili olmaması nedeniyle Mehmet Aydın'ın defalarca bu iki ülke arasında giriş çıkış yaptığı ve kardeşi ile sınır kenti Chuy'de bir araya geldiği belirlendi. Mehmet Aydın'ın ağırlıklı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşadığını belirleyen KOM birimleri, elindeki bilgileri Brezilya emniyetine iletti.

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