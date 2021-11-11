Fatih Aydın ve Mehmet Aydın Türkiye’ye getirilmişti! Emniyetten gölge takip; Tosuncuk operasyonunun detayları ortaya çıktı

30 Ocak 2018'de Uruguay'a giriş kaydı bulunan Mehmet Aydın'ın bu ülkeden çıktığına dair bir kayıt bulunmadığı belirlendi. Brezilya ve Uruguay arasında kara sınır denetiminin yeterince etkili olmaması nedeniyle Mehmet Aydın'ın defalarca bu iki ülke arasında giriş çıkış yaptığı ve kardeşi ile sınır kenti Chuy'de bir araya geldiği belirlendi. Mehmet Aydın'ın ağırlıklı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşadığını belirleyen KOM birimleri, elindeki bilgileri Brezilya emniyetine iletti.