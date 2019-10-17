Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Kitaplardan ve haklarıdan anltılan öykülerden tanıdığımız Osmanlı Devleti'ni yöneten padişahların çoğunlukla kahramanlıkları ve gösterdikleri üstün cesaretlerle tanırız. Ancak onların da özel hayatı olduğunu çoğu kez düşünmeyiz. Osmanlı padişahlarının bizim neredeyse tamamını bilmediğimiz her birinin kendine has olan kişisel özellikleri bulunuyor. En çok da Fatih Sultan Mehmet hakkında bilinmeyen o gerçekler merak ediliyor. İşte başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere Osmanlı padişahlarının tüm bilinmeyenleri...