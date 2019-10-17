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  • Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Tarih kitaplarından yıllarca haklarındaki kahramanlık ve cesaret öyküleri okuduğumuz Osmanlı Padişahlarının özel hayatlarını ve kendilerine has kişisel özelliklerini çoğumuz bilmeyiz. Sizler için hazırladığımız bu içerikte başta 'in yıllarca gizlediği o gerçek ile birlikte diğer Osmanlı Padişahlarına ilişkin bilinmeyenleri sunuyoruz. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 00:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 02:14
Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Kitaplardan ve haklarıdan anltılan öykülerden tanıdığımız Osmanlı Devleti'ni yöneten padişahların çoğunlukla kahramanlıkları ve gösterdikleri üstün cesaretlerle tanırız. Ancak onların da özel hayatı olduğunu çoğu kez düşünmeyiz. Osmanlı padişahlarının bizim neredeyse tamamını bilmediğimiz her birinin kendine has olan kişisel özellikleri bulunuyor. En çok da hakkında bilinmeyen o gerçekler merak ediliyor. İşte başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere Osmanlı padişahlarının tüm bilinmeyenleri...

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

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Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten gizlediği gerçek ortaya çıktı! O bilgiyi yıllarca saklamıştı...

OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖLÜM NEDENLERİ

Genç Osman hadisesi altı asırlık Osmanlı tarihinin en trajik olaylarındandır ve 1622'nin 20 Mayıs'ında yaşanan hadise, asırlar boyu unutulmamıştır.

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