Fatma Duygu Özkan’ı dördüncü kattan attı: Genç kadının son anları ortaya çıktı!

AVUKATA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz'ün Fatma Duygu Özkan'a mesaj atarak iletişime geçtiği ve Kadıköy'de evine davet ettiği, şüpheli Doğan Can Gündüz'ün binanın 4'üncü katında bulunan evin balkonundan Fatma Duygu Özkan'ın bacaklarından tutarak aşağıya attığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.