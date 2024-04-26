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Fatma Duygu Özkan'ı dördüncü kattan attı: Genç kadının son anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:03
Fatma Duygu Özkan'ı dördüncü kattan attı: Genç kadının son anları ortaya çıktı!
İstanbul'da Avukat Doğan Can Gündüz, Fatma Duygu Özkan'ı dördüncü kattaki evin balkonundan attı. Genç kadın hayatını kaybederken olayla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Cani Avukat Doğan Can Gündüz'ün olay sonrası kahkahalar attığı ve müzik açtığı öğrenilirken Fatma Duygu Özkan'ın son anları da ortaya çıktı.