Fatma Duygu Özkan’ı dördüncü kattan attı: Genç kadının son anları ortaya çıktı!

AŞAĞI ATTIKTAN SONRA GÜLDÜ

Fatma Duygu Özkan'ın 14 Ağustos 2023 tarihinde Doğan Can Gündüz'ün evine geldiği aktarıldı. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan M.Ç. saat 20.30 sıralarında arkadaşları ile birlikte dolaştıkları sırada bir binanın 4'üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının yanında bulunan kel üzeri çıplak, sırtında büyükçe dövmesi olan erkek bir şahıs tarafından balkondan atılmaya çalıştığını gördüğünü, kadının bu esnada çığlık atarak yardım istediği, erkek şahsın kadının bacaklarını tutarak aşağıya attığını, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.