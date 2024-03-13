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Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:45
Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!
Burdur'da Fatma Arıcan, eşini kaybedince 3 dönümlük arazide bir başına kaldı. Babasından kalan kıymetli araziye yapılan milyonlarca liralık teklifleri kabul etmeyen Fatma teyze, duygu dolu bir harekete imza attı. Paha biçilemeyen arazisini jandarmaya bağışladı.