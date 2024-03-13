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Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:45

Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!

Burdur'da Fatma Arıcan, eşini kaybedince 3 dönümlük arazide bir başına kaldı. Babasından kalan kıymetli araziye yapılan milyonlarca liralık teklifleri kabul etmeyen Fatma teyze, duygu dolu bir harekete imza attı. Paha biçilemeyen arazisini jandarmaya bağışladı.

İHA
Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!

Burdur'un Bucak ilçesi Boğazköy'de eşi öldükten sonra tek başına yaşayan Fatma Arıcan (81), Burdur-Antalya kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisine talip olan ve daireler teklif eden birçok kişi olmasına rağmen bütün teklifleri geri çevirerek kendisiyle ilgilenen jandarmaya arazisini bağışladı.

Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!

1950 yılında ailesi ile Bulgaristan'dan göç eden Arıcan, Bucak ilçesinde tanışıp evlendiği eşiyle çalışmak için önce Antalya'ya, oradan da Almanya'ya işçi olarak gitti.

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Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!

EŞİ ÖLÜNCE YALNIZ KALDI

Almanya'da çalıştığı 14 senenin ardından Bucak'a geri dönen Arıcan çifti, babasından kalan araziye ev yaparak burada yaşamını sürdürdü. Bahçesine diktikleri ağaçları gözü gibi büyüten Fatma Arıcan, çocuğu olmayınca vefat eden kardeşlerinin çocuklarını evlendirip onlara daire ve dükkan hediye etti. Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Fatma Arıcan, kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan jandarmaya büyük bir jestte bulundu.

Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!

Hayat hikayesini duygulanarak anlatan Fatma Arıcan, "Benim çocuğum olmadı ama vefat eden kardeşlerimin kızlarını kendi çocuklarım gibi gördüm. İkisini de evlendirdim. Birine daire verdim, dükkan verdim, diğerine burada sattıkları bir arsa vardı, onu başkasına verdirmedim, satın alıp tekrar hediye ettim. 1985 yılında Almanya'dan geri döndük. Bu evi yaptık eşimle. Burada kaldık" dedi.

Fatma teyzeden duygu dolu hareket! Paha biçilemeyen arazisini devlete bağışladı!

ARAZİSİNİ DEVLETE BAĞIŞLADI
Birçok talibi olmasına rağmen arazisini devlete bağışladığını söyleyen Fatma Arıcan, "Eşim vefat ettikten sonra ben de Bucak İlçe Jandarma Karakolu'na giderek yerimi bağışlayacağımı söyledim. Yerim çok güzel, eğer alırsanız bağışlamak istiyorum dedim. Onlar da şaşırdılar. Bizim daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi dediler. Gelip de kimse böyle bir teklifte bulunmamışlar daha önce. Ben de benim arazimi alacaksınız dedim onlara, ben size bağışlamak istiyorum dedim. Böyle bir bağışta bulunduğum için çok sevinçliyim. Çünkü devlete gitmesini istiyorum. Ben öldüğümde başkası sanki bana hayrı mı olacak. Burası devlete kalacak" sözlerini sarf etti.

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