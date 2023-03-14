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Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:53

FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası'nda!

FED faiz kararı için küresel piyasaların gözü mart ayı toplantısına çevrildi. Fed, faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağını belirtirken ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan çok kritik enflasyon ve faiz mesajı geldi. Bu noktada piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi ne zaman?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları gibi piyasalara yön verecek olan FED faiz kararı mart ayı için bekleniyor. İşte 2023 FED faiz toplantı takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar.

FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda!

Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren karar için gözler Mart ayı toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) aylık toplantı takvimine göre yılın ikinci faiz kararı mart sonunda açıklanacak. Son olarak ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmeye niyetinin olmadığını belirtti. Bu noktada "ABD Merkez Bankası Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 Fed toplantı tarihi ve detaylar.

FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda!

MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

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FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda!

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmeye niyetinin olmadığını belirtti.

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Powell, faiz artışında nihai durma noktasının revize edilebileceğini söylerken görülen ve görülecek verilerin bulunduğunu, ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve bunun da faiz oranlarının nihai olarak tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Powell, yüksek enflasyonun faiz artırmaya yol açacağını söyledi.

FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda!

FED OCAK AYI FAİZ KARARI

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda!

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran

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