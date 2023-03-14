Haberler Yaşam FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası'nda!

Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:53

FED FAİZ KARARI açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası'nda!

FED faiz kararı için küresel piyasaların gözü mart ayı toplantısına çevrildi. Fed, faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağını belirtirken ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan çok kritik enflasyon ve faiz mesajı geldi. Bu noktada piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi ne zaman?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları gibi piyasalara yön verecek olan FED faiz kararı mart ayı için bekleniyor. İşte 2023 FED faiz toplantı takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar.