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Haberler Yaşam FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 16:56

FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası FED, her ay yaptığı toplantılar sonucunda aldığı kararları Başkan Powell önderliğinde açıklıyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED toplantısı ne zaman soruları, mayıs ayı kararının hemen ardından sorulmaya başlandı. Özelikle kripto para piyasasındaki çöküşün sebepleri arasında gösterilen FED faizi açıklandığı andan itibaren büyük etki yaratıyor. Haziran ayında yapılacak toplantıyla birlikte altın fiyatlarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? İşte 2022 Haziran ayı FED toplantı tarihi

FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı Haziran 2022 bekleniyor. Mayıs ayında faiz yükseltmeye gidildi. Böylece para politika faizleri 0,50'ye yükselmiş oldu. Mayıs ayındaki 50 puanlık baz artışı sonucu bu ay faiz artırımı konusunda karışık beklentiler mevcut. Bu noktada FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED toplan tısı ne zaman, hangi tarihte soruları yanıt aramaya başladı. Faiz arttırılması, altın fiyatlarının yükselmesiyle aynı anlama geliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED toplantısı ne zaman? İşte detaylar…

FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.

Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.

2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

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FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED faiz kararı ne olacak? sorusuna Başkan Powell'ın açıkladığı yıllık planda şöyle yanıt veriliyor:

"Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.

Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.

FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını artırması büyük olasılık.

ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz. Ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."

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