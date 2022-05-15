Haberler Yaşam FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 15.05.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 16:56

FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası FED, her ay yaptığı toplantılar sonucunda aldığı kararları Başkan Powell önderliğinde açıklıyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED toplantısı ne zaman soruları, mayıs ayı kararının hemen ardından sorulmaya başlandı. Özelikle kripto para piyasasındaki çöküşün sebepleri arasında gösterilen FED faizi açıklandığı andan itibaren büyük etki yaratıyor. Haziran ayında yapılacak toplantıyla birlikte altın fiyatlarında da büyük değişim yaşanması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? İşte 2022 Haziran ayı FED toplantı tarihi