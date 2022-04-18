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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:34

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

FED faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor. Geçtiğimiz Mart ayında son olarak düzenlenen ABD merkez bankası toplantısında faizler 2018 yılından bu yana ilk kez yükselmişti. Uzmanlar enflasyonla mücadele amacıyla faizlerde artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyor. Bu noktada "Mayıs 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Başkan Powell'ın Perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması ve ardından bu kararla ilgili sinyalleri de vermesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ve toplantı tarihi...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

FED faiz kararı için ABD merkez bankası toplantısı geri sayımı başladı. Altın, petrol, kripto para gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren kararda Powell'ın vereceği karar büyük önem taşıyor. ABD Merkez Bankası son olarak martta politika faizini 25 baz puan artırarak oranı 2018'den bu yana ilk kez yüzde 0,25-yüzde 0,50'ye yükseltmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte ABD Merkez Bankası toplantısı ile FED faiz kararının açıklanacağı o tarih...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması planlanıyor. Tüm gözler Powell'ın Fed faiz kararı ile ilgili bir mesaj verip vermeyeceğinde olacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirerek, 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

PİYASALARIN GÖZÜ FED AÇIKLAMASINDA!

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

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