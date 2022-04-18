Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:34

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? Altın, petrol, kripto para... Piyasalar FED faiz kararına kilitlendi!

FED faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor. Geçtiğimiz Mart ayında son olarak düzenlenen ABD merkez bankası toplantısında faizler 2018 yılından bu yana ilk kez yükselmişti. Uzmanlar enflasyonla mücadele amacıyla faizlerde artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyor. Bu noktada "Mayıs 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Başkan Powell'ın Perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması ve ardından bu kararla ilgili sinyalleri de vermesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ve toplantı tarihi...