Haberler Yaşam FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:05

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz kararı haziran 2022 için geri sayıma başladı. Bugün sabah saatleriyle itibarıyla gündeme gelen Amerikan Merkez Bankası başkanı Jerome Powell son dakika açıklamasıyla piyasaları hareketlendirdi. Açıklamanın ardından gündeme gelen FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Altın, döviz, petrol, gayrimenkul ve daha birçok piyasa üzerinde etkili olan karar bekleniyor. Geçtiğimiz ayda artırıma giden Powell ve ekibi açıklamalarının ardından gelecek ayla ilgili de sinyal verdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte FED toplantı tarihi…