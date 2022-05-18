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Haberler Yaşam FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:05

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED faiz kararı haziran 2022 için geri sayıma başladı. Bugün sabah saatleriyle itibarıyla gündeme gelen Amerikan Merkez Bankası başkanı Jerome Powell son dakika açıklamasıyla piyasaları hareketlendirdi. Açıklamanın ardından gündeme gelen FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Altın, döviz, petrol, gayrimenkul ve daha birçok piyasa üzerinde etkili olan karar bekleniyor. Geçtiğimiz ayda artırıma giden Powell ve ekibi açıklamalarının ardından gelecek ayla ilgili de sinyal verdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte FED toplantı tarihi…

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

2022 Haziran ayı FED toplantısı Başkan Powell önderliğinde gerçekleşmek için gün sayıyor. Yabancı basından gelen son dakika haberine göre Başkan Jerome Powell "Enflasyon düşene kadar faizi artırmaya devam edeceğiz." Dedi. Buna göre gelecek ayda da politika faizinin artması bekleniyor. Ancak oranı merak konusu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı tarihi ve yorumlar…

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.

Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.

2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

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FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED faiz kararı ne olacak? sorusuna Başkan Powell'ın açıkladığı yıllık planda şöyle yanıt veriliyor:

"Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.

Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur?

FAİZ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Geçtiğimiz ayda faiz artırımına giden Amerikan Merkez Bankası FED haziran faiz kararı konusunda sinyaller verdi. Başkan Jerome Powell açıklamasında:

"'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." dedi.

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