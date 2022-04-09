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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? FED Mayıs ayı faiz kararı ne olacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi
Giriş Tarihi: 09.04.2022 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
13:35
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? FED Mayıs ayı faiz kararı ne olacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi
Küresel piyasalar FED faiz kararı için bekleyişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın, bu yılki 3. toplantısı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek. Mart ayında gerçekleştirilen faiz toplantısında piyasa beklentileri ile eşdeğer yönde artışa gidilmişti. Şimdi ise gözler Mayıs ayı faiz kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak? İşte FED faiz kararı toplantı tarihi