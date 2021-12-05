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Haberler Yaşam Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig 15. Hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 05.12.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 19:13

Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig 15. Hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izle!

Süper Lig'in 15. Haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile yeşil sahada bir araya geliyor. Ligin son 5 haftasında 2 mağlubiyet 2 beraberlik 1 galibiyet alan Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler evindeki mücadelede Rizespor'a karşı galip gelmek ve üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler ise canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. FB Rizespor maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig 15. Hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. Haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlıyor. Mücadeleyi izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Fenerbahçe - Rizespor maçı canlı yayın kanalı bilgileri maçın detayları şöyle;

Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig 15. Hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor.

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Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig 15. Hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE RİZESPOR İLK 11'LER

FENERBAHÇE XI: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi-Samuel, Rossi, Mesut Özil, Berisha

ÇAYKUR RİZESPOR XI: Gökhan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Erik Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo

Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig 15. Hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/fenerbahce-crizespor-v11?autoplay=True

Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Süper Lig 15. Hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izle!
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