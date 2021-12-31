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Haberler Yaşam Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel konuğu Ferman Akgül nereli?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 22:37

Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel konuğu Ferman Akgül nereli?

ATV ekranlarında bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster konuğu Ferman Akgül oldu. Manga Grubu'nun ünlü solisti geçtiğimiz günlerde 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturup imzayı attı. Akgül Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Peki Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, eşi kim, çocuğu var mı? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel konuğu Ferman Akgül nereli?

Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel konuğu Ferman Akgül nereli?

Ferman Akgül hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Programda halktan isimler yer alırken bu kez şarkıcılık kariyeri olan ünlüler performans sergileyecekler. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak. Sanat dünyasının en dikkat çeken ismi Ferman Akgül'de Milyoner konukları arasında yer alıyor. Peki Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel konuğu Ferman Akgül nereli?

Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel konuğu Ferman Akgül nereli?

FERMAN AKGÜL KİMDİR?

İbrahim Ferman Akgül (d. 25 Aralık 1979, Ankara), Türk şarkıcıdır. Rock grubu maNga'nın solisti olarak tanınmıştır.

İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.

1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve bu solistliğe attığı ilk ciddi adım oldu.

Daha sonraları 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grupları ile beraber çalışmaya başladılar. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bundan sonra da bir süre müziğe ara verdi.

Sonra Özgür'ün daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun ismi Manga oldu.

İlk albümlerini çıkarmadan önce grubuyla birlikte, profesyonel müzik kariyerlerine başlamak için İstanbul'a gelmiştir. maNga ismiyle 2004 yılında piyasaya sürdükleri ilk albümleri Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri oldu. Bu albümle grup, Altın Plak da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa'da tura çıktı. 2006 yılında 'Bir Kadın Çizeceksin şarkısı' FIFA06 soundtrack'inde kullanıldı.

Şehr-i Hüzün'ü 2009 yılının Nisan ayında çıkardılar. Albümde, ney, piyano, darbuka, bendir, tambur ve bağlama gibi geleneksel enstrümanlar kullandılar.

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Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel konuğu Ferman Akgül nereli?

STÜDYO ALBÜMLERİ (MANGA İLE)

2004: Manga

2006: Manga+

2009: Şehr-i Hüzün

2010: We Could Be the Same (EP)

2012: e-akustik

2014: Işıkları Söndürseler Bile

Stüdyo Albümleri (Solo)

2017: Yürüyorum İçimde

TEKLİLERİ

2016: İstemem Söz Sevmeni

2016: Dırdır (feat. Pascal Nouma)

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