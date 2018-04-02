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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı

Giriş Tarihi: 02.04.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 15:50
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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
Fethiye'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı

Muğla'nın ilçesinde öğlen saatlerinde batan teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 6 kişilik mürettebat ile toplam 78 kişinin bulunduğu belirtildi. Kurtarılan öğrenciler Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarla sahile getiriliyor.

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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
Fethiye'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı


Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin geleneksel hale getirdikleri etkinlikte genellikle aynı tekneyi kullandıkları öğrenildi. 2017 yılında da aynı tekneyle dalış yapan Sabancı Üniversitesi Öğrencilerinin, batan teknede çekilip paylaştıkları resimlerle bu yıl için arkadaşlarına davet yaptıkları öğrenildi.

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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
Fethiye'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı


Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) tarafından gezi öncesi yapılan davet paylaşımda, "31 Mart Cumartesi akşamı FMAN otoparktan hareketle, ertesi sabah 'ye geçerek limanda bizi bekleyen guletlerimize yerleşeceğiz. Guletlerimize yerleştikten sonra gezimizi resmen başlatmış olacağız.

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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
Fethiye'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı

5 gün 4 gece sürecek seyir sürecimizde SUSS liderleri eşliğinde, dalış yapıyor olacağız. Geziye dalış brövesi olmayan arkadaşlarınızı davet edip, daha önce SCUBA deneyimi yaşamadılarsa SUSS eğitmenleri tarafından ilk defa sualtıyla tanışmalarına tanıklık edebilirsiniz. Deneme dalışı, eğitmen eşliğinde 5 metre derinlikte 20 dakika olarak yapılan dalışlardır. Bütün dalıcılarımıza gezi süresi boyunca kendilerine ait olacak ABC, wet-suit, BC, regülatör tarafımızdan sağlanacaktır. Rotamız çıkışlı-Gemiler Koyu-Kelebekler Vadisi-Kabak Koyu şeklinde olacak. 5 Nisan Perşembe günü yapılacak olan son dalışımızla gezimiz sonlanacak ve ekipçe karaya çıkıp aynı gün akşamı dönüş yolculuğumuza başlayacağız" ifadelerine yer verildi.

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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
Fethiye'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı

FETHİYE KAYMAKAMI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA:

Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye açıklarında tekne battığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldığını hatırlatarak, "Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığını tespit etti." dedi.

Şahiner, yaptığı açıklamada, "Tekne battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi, bir helikopter de havadan arama çalışması başlattı. Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığını tespit etti. Teknenin kıyıya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bölgede her ihtimale karşı arama faaliyeti de devam ediyor." diye konuştu.

Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter gönderilmişti.

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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
Fethiye'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
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'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
Fethiye'de batan teknede 71 öğrenci ve 6 mürettebat kurtarıldı
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