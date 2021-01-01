HaberlerGaleriFiat Punto’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!
Fiat Punto’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!
İtalya merkezli otomobil firması Fiat'ın üretildiği yıllarda en çok satan modelleri arasında yer alan Punto modeli yıllardır yollarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Eski bir Fiat Punto'su olan araç sahibi TRT'de ekranlara gelen %100 Oto programına başvurarak aracını yenilemek istedi. Ustalara bıraktığı aracını almaya gelen araç sahibi otomobilinin son hali karşısında gözlerine inanamadı. İşte o anlardan kareler…
Giriş Tarihi: 01.01.2021
01:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
01:49
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