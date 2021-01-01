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’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!

merkezli otomobil firması 'ın üretildiği yıllarda en çok satan modelleri arasında yer alan Punto modeli yıllardır yollarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Eski bir 'su olan araç sahibi 'de ekranlara gelen %100 Oto programına başvurarak aracını yenilemek istedi. Ustalara bıraktığı aracını almaya gelen araç sahibi otomobilinin son hali karşısında gözlerine inanamadı. İşte o anlardan kareler…

Giriş Tarihi: 01.01.2021 01:48 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 01:49
Fiat Punto’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!

aracın görenleri şaşkına çeviren son haline gelen kadarki aşamalardan kareler şöyle…

Fiat Punto’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!
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Fiat Punto’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!
Fiat Punto’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!
Fiat Punto’sunu onlara bırakmıştı! Gözlerine inanamadılar, bu kadarını kimse beklemiyordu!
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