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First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
07:29
First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu belirterek, "Böylesi bir toplum, gençliğin dinamizmi ile yaşlılığın bilgeliğini harmanlayabilen ülkelerin erişebileceği bir idealdir" dedi.