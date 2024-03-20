First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

HAYAT STAJI İMKÂNI



Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, ne kadar sert olursa olsun hiçbir rüzgar yıkamaz. Gençlerimizi büyüklerimizle bir araya getiren, adeta bir hayat stajı imkânı sunan projeleri hassaten önemli görmeliyiz.



