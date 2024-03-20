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Haberler Yaşam First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:29

First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu belirterek, "Böylesi bir toplum, gençliğin dinamizmi ile yaşlılığın bilgeliğini harmanlayabilen ülkelerin erişebileceği bir idealdir" dedi.

Fatma GÖKSU
First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

First lady Emine Erdoğan, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

EŞSİZ PUSULADAN MAHRUM DEMEKTİR

Yaşlıların, hayatın her aşamasında deneyimlerinden yararlanılması gereken birer hazine, engin birer okyanus gibi görülmesi gerekir. Kitaplarda yazmayan, hayata ve geçmişe dair bilgilerin yaşlıların hafızasında saklıdır.

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First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

Büyüklerimiz, yakın tarihimizin canlı tanıkları, binlerce yıllık kültürümüzün manevi taşıyıcılarıdır. Yaşlıları ile bağ kuramayan bir toplum, geçmişin birikimiyle donanmış eşsiz bir pusuladan mahrum kalıyor demektir. Ne yazık ki modern çağın kabulleri, ebedi gençliği yücelterek, yaşlılığı normalin dışına itmeye çalışıyor.

First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

Halbuki güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplum, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkündür. Böylesi bir toplum, gençliğin dinamizmi ile yaşlılığın bilgeliğini harmanlayabilen ülkelerin erişebileceği bir idealdir.

First Lady Emine Erdoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu: Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, hiçbir rüzgar yıkamaz

HAYAT STAJI İMKÂNI

Kökleriyle bağı güçlü olan ağacı, ne kadar sert olursa olsun hiçbir rüzgar yıkamaz. Gençlerimizi büyüklerimizle bir araya getiren, adeta bir hayat stajı imkânı sunan projeleri hassaten önemli görmeliyiz.

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