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Haberler Yaşam Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH'a anlattı "5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı"
Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 07:15

Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH'a anlattı "5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı"

İstanbul'da kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 25 milyon lira cezaya çarptırılılan ve sonrasında elektrik şirketi tarafından şalteri indirilen özel hastanenin yetkilileri kâbus dolu anları anlattı: "Hastanenin trafosuna girmelerine izin vermeyince merkez hattan elektriğimizi kestiler. 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı. Tüm görevliler hastaları kurtarmak için seferber oldu."

Dilek YAMAN DEMİR
Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH’a anlattı 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı

İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren 400 yataklı özel bir hastaneye kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 25 milyon TL ceza kesildi. Hastanenin elektrik enerjisi ve dağıtımının sağlandığı trafo merkezinin denetimi, kontrolü ve güvenliği Elektrik Dağıtım şirketine aitti.

Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH’a anlattı 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı

28 Şubat günü şirketin teknik ekipleri kaçak kullanma iddiası ile tutanak düzenledi. Faturanın ödenmediği takdirde enerji kesintisi yapılacağını bildirildi. Hastanenin hukuk servisi İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu ve tedbir kararı aldı.

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Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH’a anlattı 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı

Tıp Bayramında şirket yetkilileri tarafından elektrik akımı kesilmek üzere gelinmiş, kesintinin yapılamayacağı bu hususta mahkeme tarafından tedbir kararı olduğu teknik ekip yetkililerine söylendi. Buna rağmen teknik ekipler kesintiyi yapacağını söyledi.

Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH’a anlattı 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı

KEYFİYEN KESTİLER

Kesinti yapılmak istenen yerin bir hastane olduğu, üstelik kesinti yapılmayacağına dair mahkeme kararının bulunduğu, yoğun bakımda hastaların olduğu, insan hayatının söz konusu olduğu teknik ekiplere ısrarla ve defaten bildirilmesine rağmen, Elektrik Dağıtım şirketi tarafından kesinti işlemi yapıldı.

Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH’a anlattı 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı

Yapılan kesintinin haksız ve hukuksuz olduğu şirkete icra yoluyla bildirilmiş olmasına rağmen kesinti işleminden vazgeçilmedi. Mahkemeye başvuran hastane yetkilileri aynı gün mesai saatleri içerisinde aldıkları tedbir kararı ıslak mühür ve imzalı bir şekilde kapalı zarf içerisinde, şirkete tebliğ edilse de kesinti işlemi sonlandırılmadı keyfiyet şirket yetkilileri tarafından uzun süre sürdürüldü.

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