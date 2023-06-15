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Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH'a anlattı "5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı"
Giriş Tarihi: 15.06.2023 07:14
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
07:15
Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH'a anlattı "5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı"
İstanbul'da kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 25 milyon lira cezaya çarptırılılan ve sonrasında elektrik şirketi tarafından şalteri indirilen özel hastanenin yetkilileri kâbus dolu anları anlattı: "Hastanenin trafosuna girmelerine izin vermeyince merkez hattan elektriğimizi kestiler. 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı. Tüm görevliler hastaları kurtarmak için seferber oldu."