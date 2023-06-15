Fişi çekilen hastanenin yetkilileri korkunç günü SABAH'a anlattı "5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı"

Yapılan kesintinin haksız ve hukuksuz olduğu şirkete icra yoluyla bildirilmiş olmasına rağmen kesinti işleminden vazgeçilmedi. Mahkemeye başvuran hastane yetkilileri aynı gün mesai saatleri içerisinde aldıkları tedbir kararı ıslak mühür ve imzalı bir şekilde kapalı zarf içerisinde, şirkete tebliğ edilse de kesinti işlemi sonlandırılmadı keyfiyet şirket yetkilileri tarafından uzun süre sürdürüldü.