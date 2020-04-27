Fitre ne kadar? 2020 Fitre ne zaman ve kimlere verilir? Fıtır sadakası olarak bilinen fitre hesaplama

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte fitre ne kadar sorusu da vatandaşlar için merak konusu oldu. Zekat ve fitre konusunda Diyanet tarafından önemli bilgilendirmeler yayımlandı. Müslümanlara, varlıklı insanları yoksul kimselerin Ramazan ayı içerisinde yardım yapmasını buyuran sadakadır. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında fitrenin ne zaman verileceği araştırılıyor. Özellikle fitre ne kadar sorusu birçok insan için her yıl merak konusu oluyor. Peki, fitre nedir, kimlere verilir ve nasıl hesaplanır? Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte, fitre ne kadar, ne zaman verilir sorularının yanıtları ve kimlere verileceği hakkında bilgiler...

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının 2020 için bedeli belli oldu. 2020 yılı için fitre 27 lira olarak belirlendi.