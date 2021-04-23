Fitre ne kadar? Diyanet ile Fitre nedir, kimlere verilir, kimlere verilmez, ne zaman verilir?

On Bir ayın Sultanı Ramazan Ayında oruç ibadetini yerine getiren ve bayrama erişmiş olmanın sevinciyle dinen gelir durumu iyi kabul edilen kişilerin ihtiyaç sahiplerine verdiği sadaka olan Fitre (fıtır sadakası) ile ilgili olarak detaylar merak konusu oluyor. 2021 yılında fıtır sadakası verecek olanlar Fitre ne kadar, kimlere verilir, kimlere verilmez? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan toplantı sonrasında bu yılın fıtır sadakası miktarı belli oldu. Merak edilen fitre ne kadar? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.