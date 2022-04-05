11 ayın sultanı Ramazan sahur ve iftar sofralarıyla şenlendi. Müslümanların ibadet içinde geçirdiği bu ay aynı zamanda insani değerleri hatırlamak açısından da oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Fitre vermek de bu ayın dikkat edilmesi gereken noktalarından biri. Fitre miktarı 2022, Diyanet tarafından belirlenerek Müslümanlara duyuruldu. Miktarı kadar kime verildiği de önemli olan bu yardımlaşma için "fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?" soruları yanıt arıyor. Peki, 2022 fitre ne kadar, kaç TL, ne zaman verilir? İşte cevaplar…