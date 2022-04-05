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Haberler Yaşam Fitre ne kadar, kimlere verilir - kimlere verilmez? Diyanet ile 2022 Fitre miktarı
Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:49

Fitre ne kadar, kimlere verilir - kimlere verilmez? Diyanet ile 2022 Fitre miktarı

2022 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanların dayanışması da başladı. İlk oruçlarını tutmaya başlayan İslam alemi sahur ve iftar sofralarının kimsede eksik kalmaması için fitre ile yardımlaşma içinde olmaya hazırlanıyor. 2022 Fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı başlamadan belirlendi ve duyuruldu. Bu noktada "fitre ne kadar, kaç TL" soruları yanıt arıyor. Ne kadar verildiği kadar kime ve ne zaman verildiği de önemli olan fitre Ramazan ayı içerisinde verilecek. Peki, fitre kimlere verilir, kimlere verilmez, fitre ne zaman verilir? İşte 2022 fitre miktarı…

Fitre ne kadar, kimlere verilir - kimlere verilmez? Diyanet ile 2022 Fitre miktarı

11 ayın sultanı Ramazan sahur ve iftar sofralarıyla şenlendi. Müslümanların ibadet içinde geçirdiği bu ay aynı zamanda insani değerleri hatırlamak açısından da oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Fitre vermek de bu ayın dikkat edilmesi gereken noktalarından biri. Fitre miktarı 2022, Diyanet tarafından belirlenerek Müslümanlara duyuruldu. Miktarı kadar kime verildiği de önemli olan bu yardımlaşma için "fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?" soruları yanıt arıyor. Peki, 2022 fitre ne kadar, kaç TL, ne zaman verilir? İşte cevaplar…

Fitre ne kadar, kimlere verilir - kimlere verilmez? Diyanet ile 2022 Fitre miktarı

FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksel Kurulu tarafından yapılan fitre miktarı açıklaması şöyle:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 40 TL olarak belirlenmiştir."

"Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır."

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Fitre ne kadar, kimlere verilir - kimlere verilmez? Diyanet ile 2022 Fitre miktarı

"Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

Fitre ne kadar, kimlere verilir - kimlere verilmez? Diyanet ile 2022 Fitre miktarı

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre tanıdık tanımadık birçok insana verilebilir. Ancak Hanefi mezhebince şu kişilere fitre verilmesi doğru değildir:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

Fitre ne kadar, kimlere verilir - kimlere verilmez? Diyanet ile 2022 Fitre miktarı

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakası Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilmesi vaciptir. Bayram namazına kadar verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Ancak bayramdan önce de verilebilir. Şafi mezhebinde ise bir mazeret olmadıkça fitreyi bayramın ilk gününün gün batımından sonraya bırakmak haram kabul edilir.

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