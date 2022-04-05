2022 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanların dayanışması da başladı. İlk oruçlarını tutmaya başlayan İslam alemi sahur ve iftar sofralarının kimsede eksik kalmaması için fitre ile yardımlaşma içinde olmaya hazırlanıyor. 2022 Fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı başlamadan belirlendi ve duyuruldu. Bu noktada "fitre ne kadar, kaç TL" soruları yanıt arıyor. Ne kadar verildiği kadar kime ve ne zaman verildiği de önemli olan fitre Ramazan ayı içerisinde verilecek. Peki, fitre kimlere verilir, kimlere verilmez, fitre ne zaman verilir? İşte 2022 fitre miktarı…