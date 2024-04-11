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Fizyoterapist sahte rapor alıp tatile gitti: Hakkında istenen hapis cezasını duyunca şoka girdi!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:46
Fizyoterapist sahte rapor alıp tatile gitti: Hakkında istenen hapis cezasını duyunca şoka girdi!
Olay Konya'da meydana geldi. 37 yaşındaki fizyoterapist Sait U. hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp, tatile gitti. Savcı, Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar; raporu düzenleyen doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'ye ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istedi…