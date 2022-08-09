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Haberler Yaşam Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg'in serveti yarı yarıya eridi
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:08

Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg'in serveti yarı yarıya eridi

Forbes dünyanın en zenginleri listesi yayımlandı ve geçen seneye göre oldukça farklılık gösteriyor. Listeyi sıklıkla takip eden finans okuyucuları şunu fark edecek: Zuckerberg artık ilk 10'da yok! Pandemiden önce düşüşe geçen Facebook'un sahibi, pandemi ile birlikte servetini katlamıştı. Dünyanın en zengin 4'ncü insanı konumuna kadar gelen Zuckerberg, Facebook'un çöküşü ve şirketi metaverse ile kripto para akımına yönlendirmesiyle birlikte servetinin önemli bir kısmını kaybetti. Bill Gates ve Jeff Bezos ise yerlerini korumaya çalışıyor. İşte dünyanın en zengin insanları listesi!

Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg’in serveti yarı yarıya eridi

ELON MUSK 300 MİLYAR DOLAR SINIRINA ULAŞTI

Forbes dünya en zengin insanlar listesini güncellerken, herkesin gözü Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın servetine kayıyor. Henüz 51 yaşında olan Elon Musk, dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alıyor.

Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg’in serveti yarı yarıya eridi

Geçtiğimiz yıl ikinci sırada yer alan ve Jeff Bezos'un Amazon CEO'luğundan istifası ile ilk sıraya yerleşen Musk, o günden beri yerini kimseye bırakmadı. Geçtiğimiz güne göre 1.6 milyar dolar servet kazanan ABD'li yatırımcı, 266 milyar dolara ulaştı. 300'e ulaştığında dünyanın 300 milyar dolar servete ulaşan ilk insanı olacak.

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Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg’in serveti yarı yarıya eridi

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ZUCKERBERG'TE

5 Ekim 2021 tarihinde Facebook çökmeden evvel Mark Zuckerberg'ün serveti 127 milyar dolar seviyesindeydi. O gün, dünyanın en zengin 4'ncü insanı konumundaydı. Whatsapp, Instagram ve Facebook'a 8 saatlik girilememesi ve güvenlik açıklarının olduğuna dair iddialar sonucu o gün genç dahi servetinden 20 milyar dolar kaybetti.

Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg’in serveti yarı yarıya eridi

Bununla birlikte yaraları sarmak için hızlı bir şekilde Facebook'u metaverse ve kripto para rotasına sokan Zuckerberg, Bitcoin ve diğer kripto paraların düşüşüyle birlikte servetinin yarısını kaybetti. 5 Ekim'de 127 milyar doları olan Zuckerberg'ün şu an 61 milyar doları bulunmakta ve artık dünyanın en zengin 10 insanı arasında değil.

İşte dünyanın en zengin insanları listesi

Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg’in serveti yarı yarıya eridi

1 – Elon Musk 266.5 milyar dolar ABD (Tesla – SpaceX)

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