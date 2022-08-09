Haberler Yaşam Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg'in serveti yarı yarıya eridi

Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:08

Forbes dünyanın en zenginleri listesini yayımladı: Musk 300 milyar dolar sınırına ulaştı, Zuckerberg'in serveti yarı yarıya eridi

Forbes dünyanın en zenginleri listesi yayımlandı ve geçen seneye göre oldukça farklılık gösteriyor. Listeyi sıklıkla takip eden finans okuyucuları şunu fark edecek: Zuckerberg artık ilk 10'da yok! Pandemiden önce düşüşe geçen Facebook'un sahibi, pandemi ile birlikte servetini katlamıştı. Dünyanın en zengin 4'ncü insanı konumuna kadar gelen Zuckerberg, Facebook'un çöküşü ve şirketi metaverse ile kripto para akımına yönlendirmesiyle birlikte servetinin önemli bir kısmını kaybetti. Bill Gates ve Jeff Bezos ise yerlerini korumaya çalışıyor. İşte dünyanın en zengin insanları listesi!