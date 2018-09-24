Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

Eşim ve Kayınvalidem adlı optik illüzyonun sırrı yıllar sonra çözüldü. Dünyanın en çok bilinen optik illüzyonlarından biri olan 'Eşim ve Kayınvalidem' görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla alakalı olduğu öğrenildi.