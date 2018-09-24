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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü

Giriş Tarihi: 24.09.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 20:09
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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü
Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

İlk bakışta herkes kolayca çözebileceğini düşünüyor; ancak işin aslı biraz farklı! İşte interneti kasıp kavuran ve ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek aldatıcı sorular...

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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü
Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

Bu dikkatlice bakın. Yıllarca insanları ikiye böldü. Sahi siz ne görüyorsunuz?

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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü
Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

Eşim ve Kayınvalidem adlı optik illüzyonun yıllar sonra çözüldü. Dünyanın en çok bilinen optik illüzyonlarından biri olan 'Eşim ve Kayınvalidem' görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla alakalı olduğu öğrenildi.

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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü
Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

Araştırmaya göre 30 yaşın altında olan kişilerin tabloda daha çok genç kadını fark ettikleri, 30 yaş üzerindeki grubunsa ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıkları anlaşıldı.

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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü
Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Bu resimlerde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü
Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

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dikkatli bakın! yılar sonra çözüldü
Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

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