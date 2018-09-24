Fotoğrafa dikkatli bakın! Sırrı yılar sonra çözüldü

İlk bakışta herkes kolayca çözebileceğini düşünüyor; ancak işin aslı biraz farklı! İşte interneti kasıp kavuran ve ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçecek aldatıcı sorular... Bu fotoğrafa dikkatlice bakın. Yıllarca insanları ikiye böldü. Sahi siz ne görüyorsunuz? Eşim ve Kayınvalidem adlı optik illüzyonun sırrı yıllar sonra çözüldü. Dünyanın en çok bilinen optik illüzyonlarından biri olan 'Eşim ve Kayınvalidem' görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla alakalı olduğu öğrenildi. Araştırmaya göre 30 yaşın altında olan kişilerin tabloda daha çok genç kadını fark ettikleri, 30 yaş üzerindeki grubunsa ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıkları anlaşıldı. Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Bu resimlerde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA) Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun. Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?