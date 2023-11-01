Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.