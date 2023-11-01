Haberler
Yaşam
Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:13
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
11:14
Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi
Türkler tarih boyunca konar-göçer bir hayat sürdükleri için Orta Asya'da başlayan yaşamları pekçok coğrafyada devam etti. Konar-göçer yaşamları nedeniyle günümüze eski Türk boylarından çok sayıda eser kalmasa da, 111 yıl sonra fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor. İşte o görüntüler...