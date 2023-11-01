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Haberler Yaşam Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:14

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Türkler tarih boyunca konar-göçer bir hayat sürdükleri için Orta Asya'da başlayan yaşamları pekçok coğrafyada devam etti. Konar-göçer yaşamları nedeniyle günümüze eski Türk boylarından çok sayıda eser kalmasa da, 111 yıl sonra fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor. İşte o görüntüler...

AA
Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alınacak.

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Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Türk entegrasyonunun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatının liderler zirvesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.

Fotoğraflar 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı! Türk boylarının günlük yaşamları böyle görüntülendi

Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.

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