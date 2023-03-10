Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız "kelle paça" karşılığında anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:50

Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız "kelle paça" karşılığında anlaşma sağlandı

Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer haberi İzmir'in Karabağlar ilçesinden geldi. Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat'ı bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında renklerine bağladı. İşte ilginç transfer haberinin detayları…

İHA
Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız kelle paça karşılığında anlaşma sağlandı

İzmir'de amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleci Kenan Gürsen Saat (23) ile bir sezon sınır kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağlayarak ilginç bir transfere imza attı.

Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız kelle paça karşılığında anlaşma sağlandı

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat ile görülmemiş bir transfere imza attı. Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız kelle paça karşılığında anlaşma sağlandı

"SINIRSIZ KELLE PAÇA İÇECEĞİM"

Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, "Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum.

Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız kelle paça karşılığında anlaşma sağlandı

Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim.

Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız kelle paça karşılığında anlaşma sağlandı

Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi.

SON DAKİKA