Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız "kelle paça" karşılığında anlaşma sağlandı

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat ile görülmemiş bir transfere imza attı. Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek.