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Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız "kelle paça" karşılığında anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
09:50
Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer! Sınırsız "kelle paça" karşılığında anlaşma sağlandı
Futbolda eşi benzerine az rastlanan transfer haberi İzmir'in Karabağlar ilçesinden geldi. Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat'ı bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında renklerine bağladı. İşte ilginç transfer haberinin detayları…