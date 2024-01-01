Galata’daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı

Yürüyerek geliyordum, kapalıydı yollar. Bir anda karşıma çıktı bu arkadaş. Elimde bayrakla gidiyordum. Tek ben değilim akın akın insanlar var. Sen Türk değil misin burası Türkiye dedi. Sen Arap seviciliği mi yapıyorsun dedi. Bir anda bir patlattı genç çocuk zaten. Öyle bir vurdu ki zaten sağıma vurdu yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kanlar akmaya başladı.

Galata'daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir neler yaşadı?