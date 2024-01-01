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Haberler Yaşam Galata'daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:20

Galata'daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönerken ahlaksız bir gencin saldırısına uğrayan İsmail Aydemir o anları AHaber'e anlattı. İsmail Aydemir, şehitlerimiz ve Filistin'de soykırıma uğrayan mazlumlar için sorumluluk hissederek mitinge katıldığını belirtti. İşte detaylar...

Galata’daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

Galata’daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı

Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada E.A isimli gencin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı.

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Galata’daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı

Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Galata’daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı

'ŞEHİTLERİMİZ VE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN SORUMLULUK HİSSETTİM'

Yaşadıklarını AHaber'e anlatan İsmail Aydemir şunları söyledi:

Miting yapıldı. Parasını verip bayrak aldım. Şehitler bizim şehidimiz Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar. Biz bu mitinge gitmeyelim mi? Şehitlerimiz için veya oradaki mağdur olan olan kardeşlerimiz için gitmeyelim mi? Biz bir sorumluluk hissetmeyelim mi?

Galata’daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı

Yürüyerek geliyordum, kapalıydı yollar. Bir anda karşıma çıktı bu arkadaş. Elimde bayrakla gidiyordum. Tek ben değilim akın akın insanlar var. Sen Türk değil misin burası Türkiye dedi. Sen Arap seviciliği mi yapıyorsun dedi. Bir anda bir patlattı genç çocuk zaten. Öyle bir vurdu ki zaten sağıma vurdu yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kanlar akmaya başladı.

Galata'daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir neler yaşadı?

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