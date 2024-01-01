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Galata'daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:20
Galata'daki tarihi yürüyüş sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını anlattı
İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönerken ahlaksız bir gencin saldırısına uğrayan İsmail Aydemir o anları AHaber'e anlattı. İsmail Aydemir, şehitlerimiz ve Filistin'de soykırıma uğrayan mazlumlar için sorumluluk hissederek mitinge katıldığını belirtti. İşte detaylar...