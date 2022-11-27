Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 8. Hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu derbiyi ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler, ''Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalı bilgisine erişmeye çalışıyor. Peki, Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev derbiye dair tüm merak edilenler…