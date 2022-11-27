Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASLANLARDAN 7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray NEF, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı yedi maçta üç galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar son olarak 19 Kasım Cumartesi günü konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 88-93 yendi.

Galatasaray Nef'te Tyrus McGee 18, Angelo Caloiaro 17, Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca 14'er sayı buldu.