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Haberler Yaşam Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 14:42

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 8. Hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu derbiyi ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler, ''Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalı bilgisine erişmeye çalışıyor. Peki, Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev derbiye dair tüm merak edilenler…

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi 8. Haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de ve Euroleague'de müthiş bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Beko, son haftalarda çıkışa geçen Galatasaray Nef'e konuk olacak. İki takımın da galibiyetten başka bir şey düşünmediği dev derbi için heyecan dorukta. İki ezeli rakibi heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen basketbol severler Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalı bilgisi için ''Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı, 27 Kasım 2022 Pazar günü (bugün) oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi, beIN Sports HD5 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE KANALI

https://beinsports.com.tr/

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASLANLARDAN 7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray NEF, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı yedi maçta üç galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar son olarak 19 Kasım Cumartesi günü konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 88-93 yendi.

Galatasaray Nef'te Tyrus McGee 18, Angelo Caloiaro 17, Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca 14'er sayı buldu.

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