Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!
Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!
Klasik araba tutkunları yaklaşık 50 yıldır garajda hurda halinde yatan 1955 model bir arabayı yeniden hayata döndürmek için kolları sıvadı. Toksitlenmeden dolayı artık çürümeye başlayan araba, görenleri şaşkına çeviren bir değişim geçirdi. Bu araç pek de yabancı değil. Garajda çürümeye bırakılan Rusların milli otomobili "Moskvich"in ilginç değişimi aşama aşama kaydedildi. İşte tarihi ve hurda aracın paha biçilemez son hali...
Giriş Tarihi: 09.09.2019
16:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019
16:26