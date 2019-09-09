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Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!

Klasik araba tutkunları yaklaşık 50 yıldır garajda hurda halinde yatan 1955 model bir arabayı yeniden hayata döndürmek için kolları sıvadı. Toksitlenmeden dolayı artık çürümeye başlayan araba, görenleri şaşkına çeviren bir değişim geçirdi. Bu araç pek de yabancı değil. Garajda çürümeye bırakılan Rusların milli otomobili ""in ilginç değişimi aşama aşama kaydedildi. İşte tarihi ve hurda aracın paha biçilemez son hali...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 16:26
Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!

Yaklaşık yarım asırdır bir garajda unutulan Rusların milli arabası '' restoratör ve klasik araba tutkunlarının eline geçerse...

Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!

Sonrası görenleri şaşkınlığa uğrattı!

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Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!

1955 model '-401' marka otomobil tam 45 yıl sonra garajdan çıkarıldı.

Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!

Yürüyen aksamı ve kaportası zarar gören araba elden geçirildi

Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!

İşte o arabanın inanılmaz dönüşümü...

Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!
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Garajdan çıkarmaya karar verdi... Dillere destan değişim!
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