Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde yoğun bir şekilde hissedilen depremin şiddeti Gaziantep ilimizi de sarstı. Gaziantep'te çok sayıda bina yıkılırken pek çok vatandaş hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. AFAD sık sık yaptığı açıklamalar ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi veriyor. Peki, Gaziantep depreminde kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu ve son durum ne? İşte Gaziantep depremi ölü ve yaralı sayısı…