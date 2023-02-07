3 BİN 549 KİŞİ VEFAT ETTİ 22 BİN 168 YARALI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; dün saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olmak üzere 312 sarsıntı daha olduğu belirtildi.

Depremlerde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 bin 168 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.